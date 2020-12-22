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تعليم

عميد علوم حلوان: فوز الطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية بالتزكية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
عميد علوم حلوان
عميد علوم حلوان
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اسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إنه لم يتم عقد انتخابات فى الكلية بسبب حسم الانتخابات عن طريق التزكية.


وصرح "أبو الدهب"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأنه "تم الانتهاء بصورة كبيرة من تشكيل اتحاد طلاب كلية العلوم، ونحن فى انتظار الإعلان الرسمي مع نهاية الانتخابات فى باقى الكليات"، موضحا أن جميع اللجان فاز فيها الطلاب المرشحون بالتزكية.



 وأضاف أن هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية من جانب الطلاب خلال جميع مراحل الانتخابات ولم يتم رصد أي مخالفات بشأنها.


وتقام اليوم، الثلاثاء الموافق 22/12/2020، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020

وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.


وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد، الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد، الطالب بكلية التمريض عضوا.
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