أحمد موسى يشيد بالمدارس اليابانية في مصر.. ووزير التعليم يشكره على الهواء

عرض الإعلامي أحمد موسى ، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا مصورًا من داخل المدرسة اليابانية بالقاهرة الجديدة.





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بما وجده في المدارس اليابانية، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في هذه المدارس وبنفس التقدم التعليمي في اليابان.





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، "بقي عندنا نظام تعليمي حديث ومحترم وجزء من نظام مصر اللي بتغير تعليمها".





من جانبه، توجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالشكر للإعلامي أحمد موسى؛ على الاهتمام بنقل ما قام به من عمل المدارس اليابانية في مصر.





وأكدت شوقي، "نرسل بعثات من المعلمين المصريين لليابان لنقل الخبرات"، مشيرا إلى أن هذه المدارس تجربة مهمة، ونعمل على توسيع التجربة.





وفي السياق نفسه، أشار الوزير، إلى أن طلاب المدارس اليابانية جيل مميز، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من بدأ حلم المدارس اليابانية.