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أخبار البلد

رئيس لجنة الرعاية الصحية بـ«الصحفيين» يدعو لتوخي الحذر من خطر كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
دعا أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتي التشريعات الإعلامية والرعاية الصحية، جموع الصحفيين وأسرهم إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الوقائية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وطالب "عبد المجيد"، جميع الزملاء، بتجنب الاستهانة، أو الاسترخاء، بل يجب على الجميع استخدام المطهرات، وكذا ارتداء الكمامات، خاصة في أماكن التجمعات، والمواصلات العامة.

ونوه "عبد المجيد"، بأن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال تواصل الزملاء معها لطلب الدعم، رصدت تزايدًا محدودًا في الحالات التي تُعاني من أعراض فيروس "كورونا" في الثلاثة أسابيع الآخيرة، بين الأسر، بما لا يدعو للقلق، لكنه يستوجب الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة، مع البدء في العلاج عند ظهور أي أعراض نزلات البرد، احترازيًا.

وناشد "عبد المجيد"، المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التطهير، والتوصية بارتداء الكمامات الواقية، وتوفير المطهرات أمام المصاعد، وفي الحمامات.

ودعا "عبد المجيد"، الصحف الخاصة والحزبية، إلى استخراج بطاقات التأمين الصحي للزملاء العاملين بها، خاصة أنه يُستقطع من أجورهم شهريًا أقساط هذا التأمين، حتى يتسنى للزميل الذي يُصاب بوعكة صحية أن يستنفد رصيد علاجه بمشروع العلاج النقابي، وأن يجد مساهمة من التأمين الصحي تساعد في استكماله العلاج.

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