وزير الصحة الأسبق: سلالة كورونا الثانية أكثر انتشارا وأقل شراسة

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العلمية بوزارة التعليم العالى، إن مصر تواجه الآن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، ومازلنا نناشد المصريين تحقيق التباعد والكمامات، والنظافة الشخصية، حتى تقل الإصابات، ولكن الأعداد مازالت في تزايد، ولكنها لم تصل إلى أعداد الموجة الأولى.





وأضاف "حاتم"، خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على "القاهرة والناس"، مع كريمة عوض وخيرى رمضان، "لا نعرف ما إذا كانت السلالة الثانية دخلت مصر أم لا، لكن التسلسل الجينى فى السلالة الثانية، أظهر أنها أكثر انتشارا، ولكنها أقل شراسة".





وأوضح أن أعراض الإصابة تختلف بحسب الطقس، ففى الصيف كان هناك القيء والإسهال، بينما فى الشتاء، تظهر الأعراض التنفسية، وكذلك ازدياد درجة الحرارة.





وأشار إلى التحور الجديد بعيد عن البروتين الذى يستخدم فى اللقاحات، وبالتالى لا مشكلة من اللقاحات، وجميعها تعمل بنفس الكفاءة، منوها بأن الدولة، أعلنت أنها ستبدأ بالتطعيم، بداية من الأطباء، ثم المعرضين للخطر، مثل كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.





واستطرد حاتم "كورونا من الأمراض التى لديها "متلازمة ما بعد كورونا"، فالمريض قبل الإصابة، يختلف عنه بعد الإصابة، ونسبة الجلطات تزداد".





وعن الإجراءات الاحترازية، قال حاتم، فى العيادات نرى عائلات كاملة مصابة، سواء فى "عزومة"، أو حفلات الزفاف، فبعض الناس نسيوا أن هناك كورونا، وعلينا أن نعود لمرحلة الإغلاق الأولى، والجميع يلتزم بالتباعد الجسدى، والنظافة الشخصية.





وأكد أن الإغلاق قرار دولة، ولكن لم يثبت أن الإغلاق يقلل أعداد الإصابات، ولكن ربما يكون هناك إغلاق جزئي، وإلغاء التجمعات، مختتما: لا نعرف ما إذا كان التطعيم يعطى مناعة كاملة أم لا، لذلك على الجميع أن يرتدى الكمامة، حتى من يحصل على اللقاح".



