بدء امتحانات التخلفات في آداب حلوان 30 ديسمبر

يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.

وأكدت كليات الجامعة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.





أعلن مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية ابتداء من يوم 30 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم 3 فبراير 2021.





وأوضح مسئولو شئون الطلاب أن امتحانات التخلفات تخص طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة ويشترط اجتياز هذه المواد ليحصل الطالب على التقدير الخاص به.





وأضاف مسئولو شئون الطلاب انه يجرى اعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول وإعلانها خلال الأيام المقبلة.



