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محافظات

رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
مشروع سكن مصر
مشروع سكن مصر
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زينب الزغبي
تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية ، أعمال تنسيق الموقع لعدد(١٥) عمارة بإجمالى (٣٥٨) وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.


وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل ونهو أعمال تنسيق الموقع والمرافق، وتم تركيب عدد( 3) أكشاك محولات بقدرة 500 كيلو فولت وتربيط الكابلات واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات ،حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.


وأشار رئيس الجهاز إلي أنه سيتم تسليم عدد(١٥) عمارة بالمشروع لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع في الفترة من 3 يناير القادم وحتي 25 فبراير 2021.


وشدد رئيس الجهاز علي جميع الشركات المنفذة بالمشروع الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد.


وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.


وعلى صعيد آخر كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان قرر الموافقة على منح جميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية (ما عدا أراضى ابنى بيتك) وذلك بالشروط التالية :


- سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

- عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض.

- التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.


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رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر.. ويؤكد: تسليم 358 وحدة سكنية 3 يناير.. شاهد
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