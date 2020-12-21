ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لأب هتك عرض ابنته في المنيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:18 م
محكمة
محكمة
Advertisements
ايمن رياض
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود وامانة سر اندراوس فهمى كاتب صحة يدعي و. ع م. م ومقيم بمركز المنيا بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة هتك عرض ابنته الطفلة في شهر سبتمبر الماضى وذلك في القضية رقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.

 واستندت المحكمة إلى أدلة البحث الجنائى وتقرير الصفة التشريحية والبصمات إلى جانب أقوال زوجة المتهم وأقوال رئيس مباحث مركز المنيا. 


وأحال المحامى العام لنيابات جنوب المستشار تامر مطيع المتهم الى المحاكمة في 12 اكتوبر الماضى،  حيث إن المتهم في 12  سبتمبر 2020 و. ع. م كاتب صحة بوحدة العزيمة الصحية التابعة لمركز سمالوط، قام بهتك عرض نجلته الطفلة ن. و. ع من خلال التهديد وجرده شيطانه من المشاعر الإنسانية وطالت يده الآثمة مواطن عفه من نجلته وهى عبارة عن ثديها وفرجها عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين بأوراق القضية  والتى قيدت برقم 1547 لسنة 2020  كلى جنوب المنيا . 

والزمته المحكمة المصاريف  الجنائية وإحالة الشق المدنى الى المحكمة المدنية جهة الاختصاص ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطف طالبة وهتك عرضها.. السجن 10 سنوات لسائق في المنيا

المشدد 10 سنوات للسائق المتحرش بطالبة الصيدلة في العدوة

تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي لجلسة 4 نوفمبر

تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتحرش أحمد بسام زكي لـ 16 نوفمبر

لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات.. تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي لـ 30 نوفمبر

المؤبد لمتهم والسجن 15 سنة لآخر في اختطاف فتاة ومحاولة هتك عرضها بالمنيا

ترشيحاتنا

دخلنا في الجد .. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بشأن سلالة كورونا الجديدة

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

وفاة فايتسا مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق

حكم الشرع في رجل أوصى بماله كله للفقراء مع وجود ورثة.. الإفتاء تجيب.. فيديو

طبيب بـ هارفارد: الجهاز المناعي لمواطني الغرب أقل كفاءة من العرب والأفارقة

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها