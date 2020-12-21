السجن المشدد 15 عاما لأب هتك عرض ابنته في المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود وامانة سر اندراوس فهمى كاتب صحة يدعي و. ع م. م ومقيم بمركز المنيا بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة هتك عرض ابنته الطفلة في شهر سبتمبر الماضى وذلك في القضية رقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.





واستندت المحكمة إلى أدلة البحث الجنائى وتقرير الصفة التشريحية والبصمات إلى جانب أقوال زوجة المتهم وأقوال رئيس مباحث مركز المنيا.





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وأحال المحامى العام لنيابات جنوب المستشار تامر مطيع المتهم الى المحاكمة في 12 اكتوبر الماضى، حيث إن المتهم في 12 سبتمبر 2020 و. ع. م كاتب صحة بوحدة العزيمة الصحية التابعة لمركز سمالوط، قام بهتك عرض نجلته الطفلة ن. و. ع من خلال التهديد وجرده شيطانه من المشاعر الإنسانية وطالت يده الآثمة مواطن عفه من نجلته وهى عبارة عن ثديها وفرجها عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين بأوراق القضية والتى قيدت برقم 1547 لسنة 2020 كلى جنوب المنيا .





والزمته المحكمة المصاريف الجنائية وإحالة الشق المدنى الى المحكمة المدنية جهة الاختصاص ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم







