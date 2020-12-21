ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية هدفها المساهمة في نهضة مصر صناعيًا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:39 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربيني
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية لم يكن إنشاؤها من قبيل الصدفة، ولكن وجودها كان حتميًا لحل مشكلة قائمة بالفعل والتغلب عليها للمساهمة في نهضة مصر صناعيًا، فهناك العديد من طلاب التعليم الفني ممن يريدون استكمال دراستهم الجامعية، وتم عمل دراسات مستفيضة عن حجم الصناعة فى المحافظات وحجم احتياجها للعاملين من الفنيين والتكنولوجيين المهرة لدفع عجلة الصناعة للأمام. 


وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد يعتمد على تخصصات جديدة وبرامج تم استحداثها، ومعامل متقدمة على أعلى مستوى كالتي تم تدشينها اليوم فى جامعة بني سويف التكنولوجية. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الجامعات التكنولوجية ضاربًا مثال بالوضع في ألمانيا التى تعتمد على الجامعات التطبيقية والتكنولوجية أكثر من الجامعات العادية فنسبة الجامعات التطبيقية بها تمثل ثلاثة أرباع عدد الجامعات، ولذلك تعد ألمانيا دولة صناعية عظيمة وواحدة من أعظم الدول الصناعية في أوروبا، وكذلك جامعة كورياتك الموجودة بدولة كوريا الجنوبية التي تعتبر نموذجًا ومثالا يحتذى به في التعليم الفني والتكنولوجي العالمي.

وكان قد قام الوزير اليوم بزيارة لجامعة النهضة الخاصة ببني سويف برفقة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة. 
  وشملت الزيارة جولة تفقدية للوزير بكلية العلاج الطبيعي ومعامل الكيمياء الحيوية والكيمياء الميكانيكية وصالات الجيم بالكلية . 

كما شملت الجولة تفقد كلية طب الأسنان بجامعة النهضة والعيادات الخارجية بالكلية والاطمئنان على سير العمل داخلها وتلقي المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

كما قام الوزير بزيارة المعهد العالي العلوم الإدارية ببني سويف وتفقد الإنشاءات داخل المعهد وقاعات التدريس، مشيدًا بالجهود المبذولة ومستوى التجهيزات بالمعهد. 
  تأتي جولة الوزير على هامش زيارته صباح اليوم لمحافظة بني سويف والتي شهدت افتتاح مجموعة من المشروعات التعليمية بجامعة بني سويف وكذلك المشاركة في احتفالية الجامعة التكنولوجية ببني سويف وافتتاح المعامل الكورية بالجامعة. وكان قد شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم احتفالية الجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف وتدشين المعامل الكورية بالجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور سيد عبدالقادر رئيس الجامعة والسفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بمصر. 

وقام الوزير خلال الزيارة بجولة تفقدية داخل أرجاء الجامعة شملت افتتاح 14 معمل دراسي خاصة بتكنولوجيا المعلومات بدءًا من معمل الشبكات مرورًا بمعمل البرمجيات ثم معمل التطبيقات ومعامل الميكاترونكس، كما شاهد الوزير بعض التطبيقات العملية للطلاب داخل المعامل. 

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته خلال الاحتفالية بمنظومة العمل داخل الجامعة التكنولوجية ببني سويف والتي تعمل مع مثيلاتها في القاهرة الجديدة وقويسنا على النهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي وتحقيق رؤية مصر 2030. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بحضور عدد من ممثلي الوزارات.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل السفير الكوري بالقاهرة

رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يفتتح التدريب العملي للقائمين على المعامل الدراسية

للمشاركة باحتفالية الكلية التكنولوجية.. محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي

سفير كوريا ووزير التعليم العالي يفتتحان معامل الجامعة التكنولوجية ببني سويف

سفير كوريا: توسع مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية نقلة فى مسار التعليم المهني

انسحاب نائب حزب النور من زيارة وزير التعليم العالي بعد مشادة مع حرسه ببني سويف..صور

ترشيحاتنا

طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

وفاة عم النجم كريم عبد العزيز

كيف تحور كورونا في بريطانيا.. ومن أين جاءت السلالة الجديدة؟

الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

اقتران كوكبي الحظ والنحس.. خبيرة أبراج: وباء يصيب الجلد وأمراض جديدة تظهر في 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر