وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية هدفها المساهمة في نهضة مصر صناعيًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية لم يكن إنشاؤها من قبيل الصدفة، ولكن وجودها كان حتميًا لحل مشكلة قائمة بالفعل والتغلب عليها للمساهمة في نهضة مصر صناعيًا، فهناك العديد من طلاب التعليم الفني ممن يريدون استكمال دراستهم الجامعية، وتم عمل دراسات مستفيضة عن حجم الصناعة فى المحافظات وحجم احتياجها للعاملين من الفنيين والتكنولوجيين المهرة لدفع عجلة الصناعة للأمام.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد يعتمد على تخصصات جديدة وبرامج تم استحداثها، ومعامل متقدمة على أعلى مستوى كالتي تم تدشينها اليوم فى جامعة بني سويف التكنولوجية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الجامعات التكنولوجية ضاربًا مثال بالوضع في ألمانيا التى تعتمد على الجامعات التطبيقية والتكنولوجية أكثر من الجامعات العادية فنسبة الجامعات التطبيقية بها تمثل ثلاثة أرباع عدد الجامعات، ولذلك تعد ألمانيا دولة صناعية عظيمة وواحدة من أعظم الدول الصناعية في أوروبا، وكذلك جامعة كورياتك الموجودة بدولة كوريا الجنوبية التي تعتبر نموذجًا ومثالا يحتذى به في التعليم الفني والتكنولوجي العالمي.
وكان قد قام الوزير اليوم بزيارة لجامعة النهضة الخاصة ببني سويف برفقة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة.
وشملت الزيارة جولة تفقدية للوزير بكلية العلاج الطبيعي ومعامل الكيمياء الحيوية والكيمياء الميكانيكية وصالات الجيم بالكلية .
كما شملت الجولة تفقد كلية طب الأسنان بجامعة النهضة والعيادات الخارجية بالكلية والاطمئنان على سير العمل داخلها وتلقي المرضى الرعاية الطبية اللازمة.
كما قام الوزير بزيارة المعهد العالي العلوم الإدارية ببني سويف وتفقد الإنشاءات داخل المعهد وقاعات التدريس، مشيدًا بالجهود المبذولة ومستوى التجهيزات بالمعهد.
تأتي جولة الوزير على هامش زيارته صباح اليوم لمحافظة بني سويف والتي شهدت افتتاح مجموعة من المشروعات التعليمية بجامعة بني سويف وكذلك المشاركة في احتفالية الجامعة التكنولوجية ببني سويف وافتتاح المعامل الكورية بالجامعة. وكان قد شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم احتفالية الجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف وتدشين المعامل الكورية بالجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور سيد عبدالقادر رئيس الجامعة والسفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بمصر.
وقام الوزير خلال الزيارة بجولة تفقدية داخل أرجاء الجامعة شملت افتتاح 14 معمل دراسي خاصة بتكنولوجيا المعلومات بدءًا من معمل الشبكات مرورًا بمعمل البرمجيات ثم معمل التطبيقات ومعامل الميكاترونكس، كما شاهد الوزير بعض التطبيقات العملية للطلاب داخل المعامل.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته خلال الاحتفالية بمنظومة العمل داخل الجامعة التكنولوجية ببني سويف والتي تعمل مع مثيلاتها في القاهرة الجديدة وقويسنا على النهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي وتحقيق رؤية مصر 2030.