وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية هدفها المساهمة في نهضة مصر صناعيًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية لم يكن إنشاؤها من قبيل الصدفة، ولكن وجودها كان حتميًا لحل مشكلة قائمة بالفعل والتغلب عليها للمساهمة في نهضة مصر صناعيًا، فهناك العديد من طلاب التعليم الفني ممن يريدون استكمال دراستهم الجامعية، وتم عمل دراسات مستفيضة عن حجم الصناعة فى المحافظات وحجم احتياجها للعاملين من الفنيين والتكنولوجيين المهرة لدفع عجلة الصناعة للأمام.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الجامعات التكنولوجية ضاربًا مثال بالوضع في ألمانيا التى تعتمد على الجامعات التطبيقية والتكنولوجية أكثر من الجامعات العادية فنسبة الجامعات التطبيقية بها تمثل ثلاثة أرباع عدد الجامعات، ولذلك تعد ألمانيا دولة صناعية عظيمة وواحدة من أعظم الدول الصناعية في أوروبا، وكذلك جامعة كورياتك الموجودة بدولة كوريا الجنوبية التي تعتبر نموذجًا ومثالا يحتذى به في التعليم الفني والتكنولوجي العالمي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد يعتمد على تخصصات جديدة وبرامج تم استحداثها، ومعامل متقدمة على أعلى مستوى كالتي تم تدشينها اليوم فى جامعة بني سويف التكنولوجية.