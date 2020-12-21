عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

البعض حطم الأرقام القياسية في دفع اشتراك الجيم على أمل الذهاب إليه وبدء نشاطه الرياضي يومًا ما، والبعض الآخر مازال متمسكًا بالـ "نية" فقط، وبالنظر إلى طفلة لم تتخط الـ7 سنوات يطأطئ المرء رأسه خجلًا.





روري هي أقوى طفلة في التاريخ وفي العالم تحمل أثقالًا في عمر 7 سنوات فقط، إذ يمكنها رفع 80 كجم باستخدام قضيب أولمبي للسيدات.





كما يمكن للطفلة التي يبلغ طولها 4 أقدام فقط تأدية تمارين القرفصاء بوزن 61 كجم، الدفع 32 كجم وخطف الأوزان 42 كجم.





مما أكسب روري قوة مذهلة، بالإضافة إلى أوسمة رفع الأثقال للولايات المتحدة الأمريكية تحت 11 عامًا والبطولة الوطنية للشباب تحت 13 عامًا في فئة الوزن 30 كجم.





بدأت روري التدريب بعد فترة وجيزة من عيد ميلادها الخامس بعد اكتشاف قدراتها خلال فصل تدريب الجمباز، وذلك بعد عامين من حصولها على لقب أصغر بطلة وطنية للشباب في الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ.





تقول روري: "كوني أقوى يتيح لي القيام بالمزيد من الأشياء وتطوير نفسي من خلال المحاولة.. لا أفكر فيما حدث من قبل، أو ما سيأتي بعد ذلك.. لا أفكر في أي شيء.. أنا فقط أصفى ذهني وأفعل ذلك".





روري التي تعيش في كندا مع والديها وشقيقها، هي أيضًا أفضل حاملة أثقال تحت سن 11 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية.





قال والدها الفخور كافان فان أولفت "بناءً على رقمها الحالي في سنكلير، روري ليست فقط أقوى فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في العالم.. بل من المحتمل أيضًا أنها أقوى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في التاريخ على الإطلاق.. وسيكون من العدل أن نقول إن روري هي أقوى فتاة صغيرة في العالم".





"وفيما يتعلق بالقوة النسبية لروري مقارنة بجميع الأبطال الوطنيين في أدنى فئات العمر التنموي والوزن للفتيات - والتي تختلف من بلد إلى آخر - لا يوجد حاليًا أحد أفضل المنافسين."





لكن روري تعتبر نفسها لاعبة جمباز أولًا وقبل كل شيء حيث تقضي 9 ساعات خلال الأسبوع في التدريب، مقارنةً بـ4 ساعات فقط في رفع الأثقال.



