بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام؛ غلاف مجلة ELLE العربية.





وتألقت أمينة خليل فى الصورة؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض الأنيق ذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.





اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





كانت الفنانة أمينة خليل، علقت على الجدل المثار حول إصابتها بـ كورونا، قائلة: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يومًا وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة»، واستطردت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة في رسالتها للجمهور: «الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".





من جهة أخرى، قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعيدة بمشاركتها في حكاية آخر الليل في مسلسل "نمرة اتنين"، لافتة إلى أنها تجربة مختلفة من نوعها بالنسبة لها وأيضا على مستوى الأعمال الفنية الدرامية لأنه يقدم مجموعة من القضايا المختلفة بشكل معالج ودرامي غير مألوف وجريء على المجتمع المصري.





وتابعت أمينة خليل، خلال حوارها في برنامج "MBC Trendin”" المذاع على قناة "ام بي سي 4"، أن دورها في "آخر الليل" مميز و"التويست" حلو ونال اعجابها، وتمنت أن ينال الدور إعجاب الجمهور، مشيرة الى أنها تابعت المسلسل من أول قصة فيه وليس فقط لمشاركتها وإنما لحبها وإعجابها به وأنه عمل يستحق المتابعة، وذكرت أن حكاية عمرو يوسف وصبا مبارك من أكثر الحكايات التي أعجبتها، وأرجعت جزءًا كبيرًا من نجاح الحكاية والمسلسل بشكل عام الى "السيناريو والكتابة"، معقبة: "الحلقة دي مبهرة".





وهنأت كل الفنانين الذين شاركوا في المسلسل بحكايات مختلفة على هذا النجاح، وبدأت "شاهد VIP" حصريا، اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.