المعمل المركزي بزراعة عين شمس ينظم مجموعة دورات مجانية





قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زارعة ومدير البرامج الجديدة بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى دائما لتخريج دفعه جديدة مؤهلة يحتاجها سوق العمل.









وأضاف الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته ل صدي البلد أن إدارة البرامج الجديدة بالكلية تعلن عن بدء التسجيل لدورة التطبيقات العملية للتحاليل الطبية اليوم ويقوم بالتدريس بها فريق تدريبي بمستوى عالي قيمة الدورة 350 جنيها.





وأشار إلى أن مدة الدورة ٤٠ ساعة تدربية 6 أيام بما لايعارض الجدول الدراسية للطلاب منوها عن الفئة المستهدفة طلاب الكليات البرامج العربي والبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية .





وأوضح محتوي الدورة وهي عبارة عن سحب عينات والتعامل معها وتحاليل الكمياء الحيوية وقراءة التحاليل وتفسيرها وتحاليل السيرولوجي. وتهدف الدورة تطوير مهارات الطلاب اعدادهم الي سوق العمل ورفع الكفاءة والخبرة في كيفية إدارة المعامل .





واكد ان المعمل المركزي بالكلية يقوم بمجموعة دورات وسوف تقام في الاسبوع الثاني من أجازة نصف العام والإسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني مشيرا الي انه يرجى التوجه للمعمل المركزى لمعرفة كافة التفاصيل