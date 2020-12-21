بوضع السم في ملابسه الداخلية.. معارض بوتين يدعي خداع عميل لكشف تفاصيل مؤامرة لقتله

ونُقل نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوًا إلى ألمانيا للعلاج في أغسطس الماضي بعد انهياره على متن طائرة في روسيا.





وقالت ألمانيا إنه قد أصيب بتسمم بغاز أعصاب من طراز نوفيتشوك على الطراز السوفيتي في محاولة لقتله، وهو تأكيد تقبله العديد من الدول الغربية.





وأعلن نافالني أن قضية تسميمه قد تم حلها في وقت سابق من الشهر الجاري عندما قال تحقيق إعلامي مشترك إنه حدد فريقًا من القتلة من جهاز الأمن الروسي.





وفي مقطع فيديو نُشر على موقعه على الإنترنت يوم الاثنين، قال نافالني إنه اتصل هاتفيا ببعض من زُعم أنهم سمموا قبل إطلاق التحقيق المشترك وانتحل دور مساعد لسكرتير مجلس الأمن الروسي.





وقال أحد الرجال، الذي عينه نافالني كموظف في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تحدث معه لمدة 49 دقيقة ويبدو أنه كان جزءًا من فريق التنظيف.





ونشر نافالني تسجيلًا ونسخة من المحادثة.