أب يستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتى علاج ابنتى مريضة السرطان على نفقة الدولة.. صور

ناشد المواطن صلاح صالح محمد حمد ، والمقيم جمعان منشاة ابوعمر محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة ابنته وعلاجها على نفقة الدولة من مرض " السرطان ".





يقول فى رسالته : أبنتى " وفاء " تعانى من مرض السرطان ومصاريف علاج ابنتي استنزفت كل قواي المادية فلم أعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج الكيميائي ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها .





وأضاف : كان فى قرار بمبلغ ٦٠٠٠ الف جنية وخلص ، وهى لسه محتاجه علاج وحاليا مطلوب اشعه بمبلغ ٥٠٠٠ الف جنيه وانا لا أملك تكاليفها فانا "عامل زراعى " لا أقدر على تكاليف العلاج و المعيشة وطالب بمساعدته لإنقاذ حياه ابنته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .





مناشد وزارة الصحة أن تنظر الى حالة أبنته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العلاج والأشعه.





للتواصل مع الحالة من خلال رقم

٠١٠٢٠٥٤١٨٩٢

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