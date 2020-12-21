نسرين طافش تنبذ التباغض على تويتر

نشرت الفنانة نسرين طافش، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لحديث شريف للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لتنبذ به التباغض بين الناس.
وكتبت نسرين طافش، عبر تويتر: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات. [مسلم عن أبي هريرة».
ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.
مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.