نسرين طافش تنبذ التباغض على تويتر

نشرت الفنانة نسرين طافش، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لحديث شريف للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لتنبذ به التباغض بين الناس.





وكتبت نسرين طافش، عبر تويتر: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات. [مسلم عن أبي هريرة».



