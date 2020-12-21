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أخبار العالم

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:25 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل غواصة إسرائيلية إلى منطقة الخليج العربي لتوجيه رسالة إلى إيران.

وقالت القناة نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن الغواصة توجهت بشكل مكشوف إلى منطقة الخليج في رسالة واضحة إلى إيران حسب تعبير القناة.

وذكرت القناة، أنه خلال الفترة الأخيرة توجد استعدادات إسرائيلية لأي رد انتقامي إيراني محتمل على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة قبل ثلاثة أسابيع في طهران.

وبحسب القناة، فإن "الغواصة الإسرائيلية لم تصل بعد إلى المنطقة، وما زالت تبحر إلى وجهتها".

وهدد جيش الاحتلال في وقت سابق، إيران بانتقام قوي ردًا على أي هجوم محتمل من جانب طهران، مؤكدًا أنه وضع خططه بالفعل للرد على أي هجوم.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي: "سمعنا مؤخرًا تهديدات كثيرة من إيران لإسرائيل. إذا نفذت إيران وشركاؤها (إيران وسوريا وحزب الله والجماعات الفلسطينية الإرهابية) سواء كانوا في الدائرة الأولى أو الثانية أي أعمال ضد إسرائيل سيكتشفون أن شراكتهم مكلفة للغاية".

وأكد كوخافي، أن جيش الاحتلال سيهاجم بقوة أي شخص يشارك في أي عمل ضد إسرائيل، سواء شارك في ذلك من قريب أو من بعيد.

وأضاف "أنا أقول هذا بوضوح وأصف الموقف كما هو.. الاستجابة والخطط تم تجهيزها ووضعها بالفعل".

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