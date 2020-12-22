مأساة عجوز يعيش بمنزل آيل للسقوط ويطالب محافظ قنا بتوفير حياة كريمة

مأساة حقيقية تعيشها أسرة قرية الجبلاو البياضية بجوار مقابر البياضية مركز ومدينة قنا محافظة قنا، فى منزل آيل للسقوط لا يستطيع حمايتهم من البرد القارس ولا الأمطار الشديدة، فالبرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس والحشرات تهجم عليهم فى الصيف، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه، ولديهم من الأبناء أربعة، لا يستطيعون الإنفاق عليهم.









ويقول المواطن محمد سيد مصطفى حسين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعيش فى بيت آيل للسقوط بسبب الظروف المادية، وأنا أبلغ من العمر 61 عاما، مصاب بتهتك في شبكة العين، عندى 4 بنات، هالة 23 عاما، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وزينب 17 سنة، وفوزية 13 سنة، وهاجر 8 سنوات، وزوجتى تعانى من ضعف السمع".





وأضاف: "المنزل الذي أقيم فيه ظهرت عليه عوامل القدم والتصدع التي تستوجب وتحتم سرعة إعادة بنائه، وبسبب ضيق ذات اليد، فإن تكاليف إعادة البناء لا أستطيع تحملها وحدي نحن أسرة معدومه الدخل، ومشكلتنا في الحياة هي المسكن المناسب لحياة كريمة".









وطالبت الأسرة وزيرة التضامن ومحافظ قنا، بالنظر بعين الرحمة وسرعة التدخل وإنقاذهم وتشكيل لجنة لمعاينة المنزل وفحص حالتهم وترميم منزلهم ومساعدتهم فى حياة آدمية.











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