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أستاذ علم الفيروسات: لا داعي للهلع والخوف من السلالة الجديدة لـ كورونا ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا داعي للقلق والخوف والهلع من السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة للفيروس في تغير في نسخته الجديدة والتي بدأت من بريطانيا.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد"، أنه منذ بداية ظهور الفيروس، تغير ما يفوق 26 تغييرا جذريا، موضحا أن السلالة التي انتشرت في أوروبا كان بها تغيير في تركيبة الأحماض، والسلالة الجديدة التي ظهرت سريعة الانتشار.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات والمستشار، أنه لا دليل حتى الآن على أن السلالة الجديدة أكثر فتكا أو تضررا من السلالة الأولى التي ظهرت في ووهان الصينية، لافتا إلى أنه يوجد دراسات وأبحاث الآن حول النسخة الجديدة من السلالة، وتركيبها الحمضي، وقياس مدى تطورها، وخلال أيام قليلة سيتم معرفتها جيدا، بعد التدقيق في الحمض والتركيبية الحمضية لها.

وتابع مكي، أنه سيتم إجراء البحوث والدراسات حول السلالة الجديدة بالمعامل والمختبرات وتجربتها على الحيوانات أيضًا، فهناك علماء وأساتذة على مستوى كبير من الكفاءة، ولا يوجد شبه مؤامرات كما يدعي البعض حول السلالة وانتشارها عمدا، مؤكدًا أن اللقاحات التي يتم توفيرها لحماية الإنسان.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن ظهور السلالة الجديدة أثار القلق والهلع بأوروبا، منوها بأنه لا يوجد حتى الآن الدليل للقلق والهلع دون أدلة على قوة وخطورة السلالة الجديدة.

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