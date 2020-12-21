أحمد موسى يعرض تقريرا عن رالي الجامعات للسيارات الكهربائية

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا، عن مشاركة وزير التعليم العالي في افتتاح رالي الجامعات للسيارات الكهربائية.





ونظمت أكاديمية البحث العلمى وكلية الهندسة بجامعة عين شمس حفل افتتاح فعاليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وتقام فعاليات الرالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، ومن المقرر أن يفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

مسابقة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها فى مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وضم السباق 19 فريقا مصريا تتنافس للحصول على الجائزة الكبرى، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 18 مايو 2017، التى أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.





من جانبه أشاد الإعلامي أحمد موسى، بهذا السباق الذي انطلق برعاية وحضور وزير التعليم العالي.



