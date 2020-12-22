ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالجيزة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 طن "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 2.5 طن رنجة فاسدة قبل بيعها لأهالي الغربية

ضبط ٣ طن دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بالقاهرة

النيابة تقرر إعدام 3 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

ضبط 5.54 طن دواجن فاسدة فى حملة تموينية بالإسكندرية

ضبط 4.4 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بـ الشرقية

ضبط 13 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

أذكار قبل النوم للوقاية من الكوابيس.. و12 كلمة تغفر جميع ذنوبك

هل ظاهرة الاقتران العظيم للكواكب علامة على نهاية العالم؟.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

أخبار الفن| وفاة عم النجم كريم عبد العزيز.. وتعافي صابرين من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

بالبينك.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة