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بين الناس

أهالى شلقان بالقناطر الخيرية يستغيثون من إتلاف الإنترلوك بعد الرصف وانتشار القمامة.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
تقدم عدد من الأهالى بشكاوى يتضررون فيها من تلال القمامة فى قرية شلقان التابع مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية.


وقال الأهالى فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تلال القمامة التى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، فضلا عن مخالفتها لقواعد السلامة والوقاية التى تنادى بها الدولة من أجل منع انتشاره على نطاق واسع بين المواطنين".


وطالب في شكاواهم بالعمل على إزالة القمامة حفاظا على صحة السكان، خاصة مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وفى محاولة منهم للسيطرة على تلك المخلفات والقمامة يقوم بعض سكان المنطقة بكارثة بيئية وصحية عقب حرق هذه المخلفات، ما يؤدى إلى أمراض أخرى تصيب الأطفال والكبار وسط تجاهل مسئولي المدينة ومحافظة القليوبية لشكواهم المستمرة.

 
وأضافوا: "بعد طول انتظار تم رصف الشوارع بالإنترلوك في قرية شلقان منذ يومين، ولكننا فوجئنا بتدمير الرصف وقدمنا العديد من الشكاوى للمجلس القروي بشلقان ومجلس مدينة القناطر والمحافظة، ولا حياة لمن تنادي".


وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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