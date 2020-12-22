ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط 1,22 طن "مكسبات طعم - كاكاو" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج" – و4000 عبوة "مشروبات سريعة التحضير"، غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة من خامات منتهية الصلاحية "منتج نهائى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية .