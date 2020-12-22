ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط 1,22 طن "مكسبات طعم - كاكاو" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج" – و4000 عبوة "مشروبات سريعة التحضير"، غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة من خامات منتهية الصلاحية "منتج نهائى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية .
 
يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 7 آلاف قطعة سلع غذائية غير صالحة داخل مخزن بالبحيرة

ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين في الإسكندرية

ضبط 2.5 طن رنجة فاسدة قبل بيعها لأهالي الغربية

ضبط 7,25 طن ملح فاسد داخل مصنع بالغربية

ضبط 13 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بـ 6 أكتوبر

ضبط 120 طن زيتون مخلل فاسدة قبل بيعها للمواطنين في البحيرة

ترشيحاتنا

برلمانية: قرارات الوزارة لا تعني غلق المدارس وهي مجرد بدائل

الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي أقل من موسمين

دعاء جلب الرزق .. واظب عليه يوميا وقت الفجر

8 مواجهات شرسة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الغندور: مجلس الأهلي ساندني في مرض ابنتي باستثناء الخطيب.. والشناوي الحارس الأول للمنتخب

هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها ..اعرف الرأي الشرعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن