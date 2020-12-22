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إجراءات قاسية في لندن .. محلل سياسي: التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية اللقاح مع سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة في لندن كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، لكن طالبت الحكومة البريطانية، المواطنين بالبقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.

وأضاف كايد عمر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة اضطرت إلى إعادة الإغلاق في لندن بالدرجة الرابعة وهي درجة قبل حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه لا يصح الخروج إلا لأسباب صحية أو أسباب طارئة، ولا يمكن لأكثر من شخصين أن يتقابلا في الشوارع العامة أو المنزل.

وأوضح أن النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من النوع الذي تعرفنا عليه من قبل، وأن التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية تعامل اللقاح مع السلالة الجديدة للفيروس.

فيما قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ علم الفيروسات، إنه ليس من المؤكد سيطرة اللقاحات على فيروس كورونا، وأنه من المبكر لأن الطفرة التي حدثت بسبب السلالة الجديدة قد تفقد اللقاح فاعليته حتى الآن.

وأشار أستاذ علم الفيروسات، إلى أن لقاح فايزر وغيره مبني على منصات من الممكن التغيير فيها بكل سهولة وبساطة.
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