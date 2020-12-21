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التعليم: ولى الأمر اللى خايف على ابنه يخليه يذاكر فى البيت.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:52 م
رضا حجازي
رضا حجازي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، من غير المنطقي أن ينجح الطلاب دون أن يذهبوا إلى المدرسة أو دون أن يذاكروا دروسهم.

وتابع: نقول لولي الأمر لو قلقان وخايف على ابنك خليه يذاكر كويس وهذا  لا يعنى أن المدارس أغلقت وكذلك مجموعات التقوية.

وأضاف حجازى خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع علي قناة القاهرة والناس الذى يقدمة الاعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، أن الطلاب هم الخاسرون إذا نجحوا دون أن يتعلموا مناهجهم المقررة عليهم والدولة ستأخذ القرارات المناسبة فى الوقت الذى تراه صوابا.

وأوضح حجازي ، أن البحث الذى تم فرضه العام الماضى سليم ولكن آلية تنفيذه كانت خاطئة فالمصريون لا يجتهدون إلا إذا وضعوا أمام مواقف حقيقية فالطالب حينما يعرف أنه بصدد امتحان حقيقي "هيذاكر بجد".

وأردف، فى السنوات المقبلة سيجد الطلاب صعوبة كبيرة إذا نجح وتخطى المرحلة الدراسية دون أى مجهود ونحن نريد مصلحة الطلاب.
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