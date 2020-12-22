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حوادث

ضبط 12 ألف قطعة ملابس مهربة جمركيا داخل مخزن في الإسماعيلية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12,320 قطعة ملابس جاهزة "تى شيرت" مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن ملابس الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الإسماعيلية .
 
تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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