هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الأذان .. الإ

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "الدعاء الذي يقال عقب الآذان هل في آخره إنك لا تخلف الميعاد أم لا؟





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ورد عن رسول الله أحاديث تحثنا على الدعاء عقب الأذان، وتحثنا على الترديد خلف المؤذن، وقال النبي "إذا سمعتم المؤذنت فقولوا مثلما يقول".





وأشار إلى أن الوسيلة هي منزلة في الجنة والنبي حث على طلبها عقب الأذان وأن يرزق الله نبيه الكريم مكانة الوسيلة، فقال "ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".





وتابع: حديث رواه الإمام البيهقي فيه إضافة إنك لا تخلف الميعاد، ولهذا فيجوز قولها بعد الدعاء لحديث الإمام البيهقي.





فضل الدعاء عقب الآذان