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ديني

هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الأذان .. الإ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
هل يجوز قول إنك لا
هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الآذان
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "الدعاء الذي يقال عقب الآذان هل في آخره إنك لا تخلف الميعاد أم لا؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ورد عن رسول الله أحاديث تحثنا على الدعاء عقب الأذان، وتحثنا على الترديد خلف المؤذن، وقال النبي "إذا سمعتم المؤذنت فقولوا مثلما يقول".

وأشار إلى أن الوسيلة هي منزلة في الجنة والنبي حث على طلبها عقب الأذان وأن يرزق الله نبيه الكريم مكانة الوسيلة، فقال "ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".

وتابع: حديث رواه الإمام البيهقي فيه إضافة إنك لا تخلف الميعاد، ولهذا فيجوز قولها بعد الدعاء لحديث الإمام البيهقي.

فضل الدعاء عقب الآذان
الدعاء عقب الصلوات المكتوبة مرغب فيه شرعا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: « قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة » ومعنى أي الدعاء أسمع أي أقرب للإجابة، ومعنى دبر الصلاة المكتوبة أي بعد الصلاة المكتوبة.
وقد أخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال : « الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » .
أما بالنسبة للدعاء على وجه الخصوص ، فقد وردت كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي ترغب في أدعية مخصوصة بعد الصلاة المكتوبة ، منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».
ومنها ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: « اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ».
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