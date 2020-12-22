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خبير نظم معلومات: اختراق تطبيق زووم سوف يتكرر كثيرا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
تطبيق زووم
تطبيق زووم
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حمزة شعيب
قال المهندس تامر أحمد، خبير نظم المعلومات: يجب أن نقبل كمستخدم للتكنولوجيا للاختراقات.

وأضاف المهندس تامر أحمد، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك حلين وهما استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، أو أننا نقوم ببناء منصات خاصة بنا تكون تابعة لشركات وجهات مصرية، حتى لا يتحكم فينا أحد أو يتجسس علينا.

وأشار إلى أن هناك شركات مصرية ساهمت في بناء برمجيات مفتوحة المصدر، وهناك شركات مصرية لديها نظم مثل تطبيق زووم.

ونوه خبير نظم المعلومات، بأن اختراق تطبيق زووم سوف يتكرر كثيرا فهي حرب نفسية سياسية.
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