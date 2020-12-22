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سيارات

السبب الحقيقي وراء سماع "طقطقة" في السيارة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الكثير من قائدي السيارات لايعرف ان أصوات الطقطقة التي يسمعها في سيارته لاتكون سببها العفشة ، ولكن هناك سبب آخر ربما يكون في موتور السيارة .
 

يجب أن يعرف قائدي السيارات ان مصانع السيارات بحثت عن المكان الانسب لوضع خزان وقود البنزين ، فمن المعروف قديما أن  خزان الوقود يوضع في الخلف أسف شنطة السيارة، لذلك فكر الالمان في تغيير مكانه فوضعوه في مقدم السيارة عكس جيمع السيارات ، ولكن مع التقدم ،والأبحاث المستمرة وجدوا أن أفضل مكان لخزان الوقود هو أسفل الكنبة الخلفية .


 وكان خزان الوقود في الماضي مصنوع من الحديد وهو قابل للصدأ ويسبب مشاكل كثيرة حيث يمكن ان يحدث به ثقوب ، وذلك نتيجة للصدأ اما الآن يصنع من الفيبر ، وهو معالج لكي لايصاب بالصدأ .

 

كما يمكن تنظيف خزان الوقود داخل السيارة عن طريق فك التانك من الكنية الخلفية ، وإخراج طرمبة البنزين ، وبذلك يظهر خزان الوقود إو الجزء الذي يترسب فيه الشوائب ثم تقوم بشفط البنزين ومعه الشوائب ، وبهذه الطريقة تستطيع تنظيف التانك .

 

 

ويسمع بعض أصحاب السيارات طقطقة في الصاج أثناء السير ، وعند التأكد من ان صوت الطقطقة من خزان الوقود ،فهذا يعني أن البنزين داخل التانط يتعرض لضغط موجب ويجب خروجه حتى لايتعرض للانفجار ، كل ماعليك هو فتح غطاء الخزان ولو أختفي الصوت معناه ان هناك مشكلة في ضغط الخزان ، فيجب أن يعلم السائق أن الكنستر هو المسئول عن معادلة الضغط داخل خزان الوقود ، وعدم تفريغ الهواء يؤدي إبى ضعف سحب العربية ، ويسبب هذه الأصوات التى تسمعها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى" الكانستر".

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