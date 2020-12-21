خبير أسواق مالية: عدد العاطلين وصل لـ 200 مليون شخص بسبب كورونا

قال معتصم الشهيدى، خبير الأسواق المالية، إن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى "مفجع"، فعدد العاطلين 200 مليون شخص، فالآثار الاقتصادية ضخمة، فالبعض حقق أرقاما سلبية، لكن مصر كانت أرقامها إيجابية، بعكس كل دول المنطقة العربية، ومعدل الاستثمارات تراجع أيضا بشكل كبير، وبدأ يحدث سحب أموال من الأسواق الناشئة، لتعود إلى الأسواق المتقدمة، وبالتالى تدفق الاستثمارات فى الدول الناشئة انخفض.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، هناك انخفاضات فى المعادن والبترول، وهو ما أثر على الدول البترولية، التى تعتمد على المواد البترولية بشكل كبير، وحدث أيضا عجز فى هذه الدول، ففى مصر العمالة المصرية فى الخليج والدول العربية تأثرت.





وتابع أن التأثير الاقتصادى طال كل دول العالم، فالسياحة على سبيل المثال، تأثرت بشكل واضح لا سيما مصر التى تعتمد على السائحين الأوروبيين، ولكن فى نفس الوقت، مصر لم تشعر بأزمة سلع، وتمكنت توفير الاحتياجات الدولارية.





وأردف أن أسواق المال تتأثر ببعضها البعض، فالبورصات العالمية مرتبطة فى كل الدول، فالبورصة المصرية أغلقت إغلاق مؤقت للتداول، وهو جزء من آلية عمل البورصة، سواء فى الانخفاض أو الازدياد، فالبترول انخفض بشدة فى التداول الصباحي.



