ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المطاعم والمنشآت السياحية: مفتشو وزارة السياحة يملكون ضبطية قضائية ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:28 م
الدكتور عادل المصري
الدكتور عادل المصري رئيس غرفة المطاعم والمنشات السياحية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، ضرورة التفريق بين المطاعم السياحية وغير السياحية، بالنسبة إلى الأولى فهي تخضع لتفتيش دوري من الوزارة والمؤسسات المشتركة معها، وتراقب نسب الإشغال، وإذا وجد أن أحدها تزيد فيه نسب الإشغال على 50% المقررة يتم فرض غرامات ومخالفات وإجراءات قانونية.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون إن"، مفتشو وزارة السياحة يملكون ضبطية قضائية تخول لهم إحالة المخالفين إلى النيابة.

وتابع رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أن "استخدام الشيشة لم يحدث في المنشآت السياحية التابعة لإشراف السياحة وهي تختلف عن الأخرى، وتقدر بنحو 1370  منشأة لكن غير السياحية".

وأشار إلى أن الكافيهات المنتشرة في المولات تابعة للغرف السياحية لكن الباقي يتبع المحليات وليس لنا سلطة عليها وهي التي تتولى الإشراف عليها في كل المحافظات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عادل المصري: المطاعم السياحية تتبع الإجراءات الاحترازية بقوة ضد كورونا

تعديل مواصفات قبول المطاعم وتحويلها لمطاعم سياحية..المنشآت السياحية توضح ..فيديو

28 إجراء احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا بالمنشآت السياحية..فيديو

سوريا تتخذ إجراء عاجلا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

خلال يوم.. سوريا تسجل 12 حالة وفاة و136 إصابة جديدة بـ كورونا

المنشآت السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية.. 28 ديسمبر

ترشيحاتنا

ما الكيفية الصحيحة لوضوء النبي الكريم؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

وفاة فايتسا مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر.. أحمد موسى يرد بقوة

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها