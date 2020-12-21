المطاعم والمنشآت السياحية: مفتشو وزارة السياحة يملكون ضبطية قضائية ..فيديو

أكد الدكتور عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، ضرورة التفريق بين المطاعم السياحية وغير السياحية، بالنسبة إلى الأولى فهي تخضع لتفتيش دوري من الوزارة والمؤسسات المشتركة معها، وتراقب نسب الإشغال، وإذا وجد أن أحدها تزيد فيه نسب الإشغال على 50% المقررة يتم فرض غرامات ومخالفات وإجراءات قانونية.





وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون إن"، مفتشو وزارة السياحة يملكون ضبطية قضائية تخول لهم إحالة المخالفين إلى النيابة.





وتابع رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أن "استخدام الشيشة لم يحدث في المنشآت السياحية التابعة لإشراف السياحة وهي تختلف عن الأخرى، وتقدر بنحو 1370 منشأة لكن غير السياحية".





وأشار إلى أن الكافيهات المنتشرة في المولات تابعة للغرف السياحية لكن الباقي يتبع المحليات وليس لنا سلطة عليها وهي التي تتولى الإشراف عليها في كل المحافظات .