ما الكيفية الصحيحة لوضوء النبي الكريم؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي الكيفية الصحيحة لوضوء النبي الكريم؟.









وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي كان يتوضأ ثلاثا أي كل عضو ثلاث مرات، فكان يغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين أصابعه، وبعد ذلك المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ثم غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس ومسح الأذنين ثم غسل القدمين الى الكعبين، ويسبق كل ذلك التسمية قبل الوضوء.









وحث النبي الكريم على المحافظة على الوضوء، فيقول النبي: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والله يقول في كتابه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".









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