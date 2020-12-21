أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

تزداد فى فصل الشتاء حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات المناسبة أن توفر الراحة سواء من أعراض البرد أو للمساعدة في تقوية جهاز المناعة حتى تتحسن بشكل أسرع.





عرض موقع " health" ابرز الأطعمة التى تساعد فى تقوية جهاز المناعة وعلاج نزلات البرد أو تقليل شدتها أو مدتها.





شاي البابونج

تم ربط استهلاك البابونج بزيادة النشاط المضاد للبكتيريا في الجسم، لكن قد يكون تأثيره الحقيقي هو قدرته على دعم النوم الذي يحمي المناعة، في إحدى الدراسات ، أفادت النساء بعد الولادة اللائي شربن شاي البابونج لبضعة أسابيع بنوعية نوم أفضل مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا البابونج. رشفة ساخنة أو مثلجة ، أو استخدم الشاي المنقوع كسائل لعصائر السموثي أو دقيق الشوفان.





الكركم

الكركمين ، المركب الطبيعي في الكركم المسؤول عن لونه النابض بالحياة ، هو مركب قوي مضاد للالتهابات، وقد ثبت أيضًا أنه يعزز نشاط الخلايا المناعية ويعزز استجابات الأجسام المضادة، فقط تأكد من الجمع بين الكركم والفلفل الأسود ، مما يزيد بشكل كبير من التوافر البيولوجي للكركمين مع رش مزيج الفلفل الأسود والكركم على عصير أو حساء أو مرق أو خضروات مطبوخة.





الكرز اللاذع المجفف

مضادات الأكسدة عالية في الكرز الحامض المجفف يرتبط إلى نظام المناعة عززت ، بما في ذلك تقليص خطر التعرض للأعراض الجهاز التنفسي العلوي، وتدعم هذه الأطعمة أيضًا النوم الصحي بسبب محتواها الطبيعي من الميلاتونين ، لأن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أو النوم الجيد هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد التعرض لفيروس ، مثل نزلات البرد.





عين الجمل

بالإضافة إلى كونه من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات ، يحتوي الجوز على العديد من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في دعم جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات E و B6 والنحاس والفولات، كما تم عرض الجوز في الأبحاث للحد من الإجهاد النفسي، هذا أمر حيوي لأن الضغط غير المنضبط يضعف المناعة، قم بإقران الجوز مع الكرز الحامض المجفف كوجبة خفيفة ، أو قم بتقطيعه واستخدامه كزينة للفواكه الطازجة أو الخضار المطبوخة.





زيت الزيتون البكر الممتاز

يمتلك زيت الزيتون البكر الممتاز خواصًا مضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل من خطر إصابتك بالمرض، وقد ثبت أيضًا أن مضادات الأكسدة الخاصة به تحمي من حالات الالتهاب المناعي ، بما في ذلك مرض السكري والسمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء، اقلي الخضار الورقية بزيت الزيتون الصافي ، أو رشي فوقها بمواد غذائية غنية وسهلة الهضم ، مثل الكربوهيدرات ، مثل قشر البطاطس.





حساء أو مرق

لعقود من الزمان ، كان القائمون على الرعاية يوزعون الدجاج أو الحساء القائم على المرق لمن يعانون من البرد ، وهناك بعض العلم لدعم فائدته. التأثير ثلاثة أضعاف، يعمل بخار الحساء أو المرق على تسريع حركة المخاط عبر الأنف لتخفيف الاحتقان، كما يساعد الحساء الصحي أيضًا في تقليل الالتهاب .





هذا مهم ، لأن الإصابة بنزلة برد تؤدي إلى استجابة التهابية في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يساهم في ظهور أعراض مثل انسداد الأنف، ويتسبب الملح الموجود في الحساء أو المرق في احتفاظ جسمك بمزيد من الماء ، ويمكن أن يساعد تخفيف الجفاف في تقليل الأعراض مثل الصداع وجفاف الفم. إذا كنت لا تأكل الدجاج ، فاختر مرق الخضار بنكهة الإضافات مثل الثوم والزنجبيل والفلفل الحار والكركم والفلفل الأسود.





فلفل حريف

الفلفل الحار ، بما في ذلك مسحوق الفلفل الحار ، يساعد في تخفيف المخاط لتخفيف احتقان الأنف، قد يساعد الكابسيسين ، وهو المركب الذي يعطي الفلفل الحار حرارته ، في قمع السعال، أضف قليلًا من الفلفل الحار المطحون إلى الشاي أو الحساء أو المرق





ثوم

تاريخيا ، استخدم الثوم لدرء الأمراض ، ومكافحة الالتهابات ، وعلاج الجروح وتضفي الأبحاث مصداقية على قدرات دعم المناعة في الثوم، في إحدى الدراسات القديمة ، تم تعيين 146 متطوعًا لتلقي إما دواء وهمي أو مكمل للثوم يوميًا لمدة 12 أسبوعًا طوال موسم البرد، عانت مجموعة الثوم من نزلات البرد أقل بكثير مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي ، وتعافوا بشكل أسرع إذا أصيبوا بالعدوى ، تؤكد الأبحاث الحديثة أن مستخلص الثوم القديم قد يعزز وظيفة الخلايا المناعية .





عسل صافي

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات ، فقد ثبت أن العسل الخام يساعد في تخفيف السعال عند الأطفال، قد يساعد عسل مانوكا ، وهو نوع أصلي في نيوزيلندا ولكنه متوفر في الولايات المتحدة ، على وجه التحديد في تعزيز المناعة تناوله لتهدئة حلقك وربما تسكين السعال ، أو قلبه مع شاي البابونج.





زنجبيل

يخفف الزنجبيل من الغثيان ، ومثل العسل الخام له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، للحصول على أفضل الفوائد ، اختر جذر الزنجبيل الطازج وقطّع أو ابشر وأضفه إلى الشاي ، أو المرق ، أو العصائر ، أو العصير ، أو انثر على الفاكهة الطازجة.





موز

يعتبر الموز من أسهل الأطعمة على الجهاز الهضمي ويظل أحد الأطعمة القليلة الجذابة عندما تتضاءل الشهية بسبب المرض، كما أنها ترفع نسبة السكر في الدم وتوفر الطاقة مع توفير العناصر الغذائية الرئيسية التي تساعد في دعم جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات C و B6 والنحاس والفولات، كما أنها مليئة بالبوتاسيوم ، وهو إلكتروليت يفقد في العرق. تناولها كما هي ، اهرسها ورشها بالعسل الخام والزنجبيل المبشور الطازج ، امزجها في عصير ، أو جمدها وتناولها مثل البوب ​​المثلج.





ليمون

يوفر ربع كوب من عصير الليمون الطازج 30٪ من الهدف اليومي لفيتامين C ، ويمد عصير حبة ليمون كاملة بحوالي 50٪. بالإضافة إلى دعم المناعة ، فإن هذه المغذيات ، التي تعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ، ضرورية لإصلاح الحمض النووي وإنتاج السيروتونين، هذا الأخير يساعد على تعزيز السعادة والنوم، أضف عصير الليمون الطازج إلى الماء الساخن أو البارد أو الشاي الساخن.





عصير الرمان

عصير الرمان النقي هو غذاء آخر يدعم المناعة من خلال نشاطه المضاد للميكروبات والالتهابات، وقد ثبت أيضًا أن مضادات الأكسدة الفلافونويد الموجودة في عصير الرمان تقاوم الفيروسات وتقلل من مدة نزلات البرد بنسبة تصل إلى 40٪ ، ارتشف عصير الرمان ، وأضف البقع إلى الماء أو شاي البابونج ، واخلطه مع العصائر ، أو قم بتجميده في قوالب خالية من البيسفينول ، جنبًا إلى جنب مع مهروس جذر الموز والزنجبيل ، لصنع المصاصات.





خضروات خضراء

توفر الخضار الخضراء مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الرئيسية المعروفة بمساعدة جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C والفولات ،كما أنها توفر مركبات نشطة بيولوجيًا توفر إشارة كيميائية تعمل على تحسين المناعة في الأمعاء ، وهي موقع 70-80٪ من الخلايا المناعية. تقلى الخضار بزيت الزيتون الصافي مع الثوم والكركم والفلفل الأسود أو إضافتها إلى الحساء، يمكنك مزج الخضروات الورقية ، مثل اللفت أو السبانخ ، في عصير.





من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل التي تفقدها من خلال رئتيك في كل مرة تسعل فيها ، ومن الفقد بسبب التعرق أو العرق.





ابتعد عن الأطعمة التي قد تغذي الالتهاب أو تضغط على جهاز المناعة لديك ابرزها السكر المكرر والأطعمة المصنعة " خاصة تلك التي تحتوي على مكونات صناعية" ومنتجات الألبان واللحوم التقليدية والكافيين والكحول.





بالطبع ، احصل على قسط وافر من النوم والراحة ، ولا تشعر بالذنب بشأن قضاء الوقت الذي تحتاجه للتعافي. محاولة الحفاظ على الوضع الراهن أثناء إصابتك بنزلة برد يمكن أن تصيب الآخرين وتطيل مرضك.



