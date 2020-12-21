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فن

نسرين طافش تبهر جمهورها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة " افهم ان حياتك يمكن لها ان تكون رائعة او مخيفه بمقدار سماحك لها ان تكون كذلك. كل ذلك يعتمد على الافكار التي تدرّب نفسك عليها. أفكار ممتعه او أفكار مؤلمه. #هيكس #ابراهام_هيكس ".


يذكر أن احدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الآخر»، و هو من بطولة الفنان ماجد المصري و نسرين طافش و مادلين طبر و ندا موسى و أحمد سعيد عبدالغني و محمد على رزق و رانيا شاهين و حنان سليمان و أيمن عزب و دنيا المصري و من تأليف ماجد المصري و معالجة و حوار فداء الشندويلي و إخراج سميح النقاش.

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

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