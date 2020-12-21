حبس مُسن ونجله ضُبط بحوزتهما 240 قرش حشيش في سوهاج

أصدر المستشار علي عبدالمنعم، رئيس النيابة العامة بمركز طما بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس مُسن ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضُبط بحوزتهما 240 فرش حشيش.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بضبط كل من "حمدان. أ" 64 عامًا عامل ونجله "محمود" 34 عامًا سائق ويقيمان دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط .









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وذلك أثناء ترويجهما المواد المخدرة مستخدمين سيارة نقل، وبحوزتهما 240 فرش حشيش بإجمالي وزن 24.5 كيلو جرام.







