استهدفت وزارة الدفاع والمخابرات.. أمريكا تفرض عقوبات ضخمة على روسيا والصين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات إضافية على روسيا، استهدفت وزارة الدفاع ووكالة المخابرات الروسية.





وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، كلًا من وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الروسي، على قائمة المؤسسات التي سيتم تطبيق قيود التصدير عليها، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





ونشرت وزارة التجارة الروسية قائمة تشمل 103 شركات من روسيا والصين، ولها صلة بجيش كلا البلدين.





وشملت القائمة أيضًا مؤسسات روسية متخصصة في مجال الطيران والفضاء وغيرها من المجالات.





وأشارت الوثيقة إلى أن تلك هي الشريحة الأولى فقط من قائمة الشركات التي يعتبر الجيشين الروسي والصيني مستهلكها الرئيسي.



