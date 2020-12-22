بيحب السمك.. زوجة «بيج رامي» تكشف أكلاته المفضلة ونظامه الغذائي.. شاهد

كشفت زوجة البطل رامي السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» ، والمتوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية في كمال الأجسام، عن الأكلات المفضلة له، والتي يحب أن يتناولها، وأهمها وجبة السمك التي تعد من الأكلات المحببة والمفضلة له، لافتة إلى أنه يخضع إلى نظام غذائي لا دخل له فيه يكون من خلال إشراف مدربه.









وقالت زوجة البطل «بيج رامي»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن نظام رامي وأكلاته المفضلة ليس له أي دخل فيها تمامًا، فالمدرب هو من يقوم بتحديد الوجبات والنظام الغذائي له، وكل أسبوع يقوم المدرب بتغيير الجدول الغذائي له.









وأضافت: "أما بالنسبة للوجبات المُحببة لرامي أوي اللي بيحب ياكلها دايمًا هي وجبات السمك، بيفضل إنه لما يتكلم مع المدرب يبدله وجبة بسمك، أما رامي بيحب إيه وميحبش إيه، ما بيكونش له دخل في كده، المدرب اللي بيفرض عليه الأكل، ومجبر إنه يخلصه وياكله طول فترة التجهيز للبطولة".









يذكر أن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، تُوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية، بعد رحلة من المثابرة والاجتهاد والتفوق على نفسه في لعبة كمال الأجسام، فقد بدأ "بيج رامي" منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل بالمركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014.









وتمكن «بيج رامي» -أيضًا - من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017.









وحقق المركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، ثم تفوق على نفسه، وحقق المركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة بعد اللبناني سمير بنوت.









فاز «بيج رامي»، ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي، وعالميًا حقق العديد من الألقاب، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وتوالت ولم يتوقف مشواره عند ذلك، بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م.







