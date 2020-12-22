ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيحب السمك.. زوجة «بيج رامي» تكشف أكلاته المفضلة ونظامه الغذائي.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بيج رامي
بيج رامي
Advertisements
محمود زيدان
كشفت زوجة البطل رامي السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي»، والمتوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية في كمال الأجسام، عن الأكلات المفضلة له، والتي يحب أن يتناولها، وأهمها وجبة السمك التي تعد من الأكلات المحببة والمفضلة له، لافتة إلى أنه يخضع إلى نظام غذائي لا دخل له فيه يكون من خلال إشراف مدربه.


وقالت زوجة البطل «بيج رامي»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن نظام رامي وأكلاته المفضلة ليس له أي دخل فيها تمامًا، فالمدرب هو من يقوم بتحديد الوجبات والنظام الغذائي له، وكل أسبوع يقوم المدرب بتغيير الجدول الغذائي له.


وأضافت: "أما بالنسبة للوجبات المُحببة لرامي أوي اللي بيحب ياكلها دايمًا هي وجبات السمك، بيفضل إنه لما يتكلم مع المدرب يبدله وجبة بسمك، أما رامي بيحب إيه وميحبش إيه، ما بيكونش له دخل في كده، المدرب اللي بيفرض عليه الأكل، ومجبر إنه يخلصه وياكله طول فترة التجهيز للبطولة".


يذكر أن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، تُوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية، بعد رحلة من المثابرة والاجتهاد والتفوق على نفسه في لعبة كمال الأجسام، فقد بدأ "بيج رامي" منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل بالمركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014.


وتمكن «بيج رامي» -أيضًا - من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017.


وحقق المركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، ثم تفوق على نفسه، وحقق المركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة بعد اللبناني سمير بنوت.


فاز «بيج رامي»، ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي، وعالميًا حقق العديد من الألقاب، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وتوالت ولم يتوقف مشواره عند ذلك، بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م.


بيحب السمك.. زوجة «بيج رامي» تكشف أكلاته المفضلة ونظامه الغذائي.. شاهد
بيحب السمك.. زوجة «بيج رامي» تكشف أكلاته المفضلة ونظامه الغذائي.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

عباس أبو الحسن مهنئا بيج رامي: مبروك أول مستر أولمبيا مصري

فيديوجراف.. بيج رامي في مستر أولمبيا 2020

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

ابنة البطل «بيج رامي»: بابا كان يعلمني إزاي العب رياضة.. ووالدته تعلق على الإنجاز التاريخي

ترشيحاتنا

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

في ذكرى ميلاد شرير الشاشة العربية محمود المليجي.. حياة مليئة بالأسرار العاطفية

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس