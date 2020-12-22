تهالك طرق قرية الكسابية في القليوبية يثير غضب الأهالي.. صور

اشتكى أهالي قريه الكسابيه التابعه لوحده طحوريا بشبين القناطر في محافظة القليوبية، من تهالك الطرق حيث يعيش الأهالي في معاناة لعدم إدراج المسئولين شوارع القرية في خطط الرصف.





وقال المواطن محمد عطية فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الطرق داخل القرية وعدم صلاحيتها للسير عليها وهو ما يؤدى للكثير من الحوادث خاصة للأطفال وكبار السن".

وأضاف: علي الرغم من معاناة الأهالي إلي أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبًا برصف الطرق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسؤلين ولم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب غرق الشوارع من الصرف الصحي أو من مياه الأمطار.





وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القليوبية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإصلاح طرق قرية الكسابية لتسهيل حركة الاهالى؛ منعا لحوادث الطرق التى تحدث يوميا.





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩





أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.