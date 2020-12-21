أحمد حسن يعلق على عودة منتخب الشباب من تونس بعد إصابة اللاعبين بـ كورونا..فيديو

قال أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق: إن منتخب مصر للشباب تم تجميعه منذ سنتين وقاموا ببذل مجهود كبير وكان لديهم طموح في للعب في تونس وربيع يشعر بالحزن الشديد.





وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن البعثة ذهبت إلى تونس ولم يكن معهم رئيس بعثة او اداري وجميع المسؤوليات تحملها ربيع ياسين وجميع اللاعبين أكدوا أنهم لم يكونوا يتقابلون الا علي موعد الوجبات فقط .





وأوضح احمد حسن ، أن سفر البعثة قبل موعدها بأسبوع طبيعي وجميعنا كنا نسافر قبل موعدنا ومنتخب مصر للشباب لم يحصل حقه إعلاميا . أنحقه





وتابع أحمد حسن ، أن الدليل علي عدم الاهتمام بمنتخب مصر للشباب هو عدم ذهاب رئيس بعثة معهم او اداري ويجب علينا ان نحافظ علي هذا الجيل من اللاعبين لأنهم هم مستقبل مصر .



