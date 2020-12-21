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رياضة

مسحة لـ بيراميدز الأحد استعدادا للاتحاد الليبي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن فريق الكرة بالنادي سيجري غدا الأحد، المسحة الطبية الرسمية استعدادا لخوض مباراة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويجري الفريق مسحته الطبية ظهر الأحد بملعب النادي، وهي المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة التي يبدأ فيها بيراميدز مشواره بكأس الكونفدرالية في النسخة الجديدة بعدما حل وصيفا في النسخة الماضية.


ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الاتحاد الليبي في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في مباراة الذهاب التي تقام بمصر للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
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