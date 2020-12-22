سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخريج أول دفعة ماجستير ريادة أعمال

تحتفل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، ويعقد الحفل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.









يأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود الكلية بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الجهات الشريكة في إطلاق برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال والذي بدأ خلال العام الجامعي 2017/2018.





ويهدف برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال إلى تقديم العلوم المناسبة للدارسين لتحويل الأفكار الواعدة الى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية، إضافة إلى المساهمة في خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال، من أجل تعزيز الاســتفادة مــن القدرات والطاقات الإبداعية لــدى الشباب وتوظيفها لضـمان تحقيق النمــو الاقتصادي القائم عـلـى الابتكار والإبداع دفعًا لجهود الدولة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة