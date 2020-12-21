ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد زيادة الإصابات.. هل يتم إغلاق الحضانات؟.. وزيرة التضامن تجيب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:15 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
حمزة شعيب
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى" المصرية، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات التي تم فتحها لا تتعدى 1.25%، متابعة "صرفنا 3 أشهر للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها". 

وأشارت القباج إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة نتيجة مخالفة التعليمات وحدثت إصابات ولكن بين المشرفين، مؤكدًا أيضا أنه تم صرف منحة 3 شهور للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم عمل إجراءات احترازية كبيرة وعملنا بها، مؤكدة أنه توجد عمليات متابعة بصفة دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صرف منحة مالية لـ 503 من عمال الحضانات بالمحافظة الوادي الجديد

هل تغلق الحضانات أبوابها بسبب كورونا؟.. وزيرة التضامن تحسم الجدل

أخبار التوك شو.. الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين بالمرحلة الثانية.. التعليم: خطة للتعامل مع كورونا داخل المدارس.. قرار عاجل من مترو الأنفاق يتم تطبيقه من السبت القادم

تضامن البرلمان: حالة واحدة لإغلاق الحضانات بشكل كامل

تعليم البرلمان تطالب بإغلاق الحضانات حال ظهور حالات كورونا بها

طالب بإغلاق أي فصل تظهر به إصابات.. البرلمان يعلق على استمرار عمل الحضانات في ظل انتشار كورونا.. ونواب: مش هنوقف مؤسسات الدولة بسبب حالات قليلة

ترشيحاتنا

حبس مرشحة سابقة بمجلس النواب بتهمة النصب والاحتيال

إيقاظ السرطان.. أخطر أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهدد بانقراض العالم

المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

طبيب بـ هارفارد: الجهاز المناعي لمواطني الغرب أقل كفاءة من العرب والأفارقة

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها