بعد زيادة الإصابات.. هل يتم إغلاق الحضانات؟.. وزيرة التضامن تجيب

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى" المصرية، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات التي تم فتحها لا تتعدى 1.25%، متابعة "صرفنا 3 أشهر للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها".





وأشارت القباج إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة نتيجة مخالفة التعليمات وحدثت إصابات ولكن بين المشرفين، مؤكدًا أيضا أنه تم صرف منحة 3 شهور للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم عمل إجراءات احترازية كبيرة وعملنا بها، مؤكدة أنه توجد عمليات متابعة بصفة دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



