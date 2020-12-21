معنديش غيره وفراقه صعب.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بعد وفاة ابنها في حادث ميكروباص

دخلت أم فقدت ابنها في حادث ميكروباص بسبب تهور السائق، في نوبة بكاء على الهواء، قائلةً "معنديش إلا هو، وكان كل الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في سائق الميكروباص".





وقالت في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، " ابني كان نفسه يختم القرآن، وكان بيقولي هخليكي تطلعي الحج".





وأضافت "أ نا عارفة إن ابني في مكان احسن لأنه عند الله سبحانه وتعالى، لكن فراق ابني صعب للغاية".





وتابعت " كان نفسي ابني يكبر لا وأفرح بيه، وابني كان شاطر في كل حاجة، وكان بيروح الكتاب في عمر عامين والشيخ الذي كان القرآن بكى عليه وكان في المدرسة متفوق وكان يعود إلى المنزل بجائزة لي".





وأكملت " عم ابني حلم بابني لابس جلابية بيضاء ويخرج منها نور، ومكنتش اتركه يذهب إلى مكان بمفرده، وكنت أسير معه في كل خطواته".





ومن جانبها، قالت الإعلامية ريهام سعيد "كل سائق ميكروباص بياخد مخدرات ما هو رد فعله بعد هذا الحادث الأليم وموت شباب في مقتبل العمر".



