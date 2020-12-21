ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معنديش غيره وفراقه صعب.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بعد وفاة ابنها في حادث ميكروباص

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
دخلت أم فقدت ابنها في حادث ميكروباص بسبب تهور السائق، في نوبة بكاء على الهواء، قائلةً "معنديش إلا هو، وكان كل الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في سائق الميكروباص".

وقالت في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "ابني كان نفسه يختم القرآن، وكان بيقولي هخليكي تطلعي الحج".

وأضافت "أنا عارفة إن ابني في مكان احسن لأنه عند الله سبحانه وتعالى، لكن فراق ابني صعب للغاية".

وتابعت "كان نفسي ابني يكبر لا وأفرح بيه، وابني كان شاطر في كل حاجة، وكان بيروح الكتاب في عمر عامين والشيخ الذي كان القرآن بكى عليه وكان في المدرسة متفوق وكان يعود إلى المنزل بجائزة لي".

وأكملت "عم ابني حلم بابني لابس جلابية بيضاء ويخرج منها نور، ومكنتش اتركه يذهب إلى مكان بمفرده، وكنت أسير معه في كل خطواته".

ومن جانبها، قالت الإعلامية ريهام سعيد "كل سائق ميكروباص بياخد مخدرات ما هو رد فعله بعد هذا الحادث الأليم وموت شباب في مقتبل العمر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

شاهد | انهيار والدة حمو بيكا من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة قاسية إلى هاني شاكر

إفلاس إعلامى .. فنانون يهاجمون ريهام سعيد بعد واقعة الثعلب

شاهد.. أول تعليق من ريهام سعيد بعد إيقاف برنامجها

شاهد.. رد فعل ريهام سعيد على قرار عودة بث برنامجها "صبايا الخير"

إيه المشكلة لو اتجوز عليا كـ تغيير| جدل بين ريهام سعيد وصاحبة دعوة تعدد الزوجات

ترشيحاتنا

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

وفاة فايتسا مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

بينها مصر.. الخارجية الكويتية تصدر بيانات عاجلة لمواطنيها في 3 دول

الكاف يخطر الزمالك بتأهله لدور المجموعات في دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي

أول دولة عربية تعلن الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها