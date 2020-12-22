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رياضة

إسلام قرطام: تتويج بيج رامي بمستر أوليمبيا هدية كوسكواد للمصريين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعرب إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، ومؤسس كوسكواد عن سعادته بالانجاز التاريخى الذي حققه بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2020، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج بالبطولة الأشهر والاقوى والأكبر في عالم كمال الأجسام.

‎وقال إسلام قرطام، رئيس الشركة الراعية لـ«بيج رامي»، إن الإنجاز العظيم الذي حققه رامي السباعي، هو هدية «كوسكواد» للمصريين خاصة فئة الشباب التى يراهن عليها ويدعمها رياضيا، لقناعته التامة ان الشاب المصرى يمتلك جينات البطل في مختلف المجالات الرياضية.

‎وأضاف قرطام أن ما حققه بيج رامي شئ لا يصدقه عقل بعدما تحدى كورونا، وحقق حلمه بالفوز بأكبر بطولة فى عالم كمال الأجسام». ‎

وأشاد إسلام قرطام بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذى كان يتابع بيج رامى من خلال الاتصال به قبل السفر للمشاركة فى البطولة لدعمه، بخلاف كونه من أوائل المهنئين للاعب بعد التتويج باللقب. ‎

وشدد قرطام على ان كوسكواد تعمل وفق خطة طويلة تم وضعها من اجل دعم الرياضات الشهيدة موضحا انه على مدار ٥ سنوات تم تنظيم بطولات تأهيلية ومحلية في كمال الأجسام بفئاتها، ثم كان الحدث الأعظم فى مارس الماضى باستضافة مهرجان مستر أوليمبيا لأول مرة فى مصر والذى حقق نجاحات كبيرة رغم إقامته وسط ظروف مناخية صعبة ومع بداية انتشار كورونا، لكنه خرج بشكل مميّز نال إعجاب الحكام الأجانب والمسؤولين الذين حضروه.

واختتم قرطام بالتأكيد على أن كوسكواد ستقدم المزيد للشباب المصرى في المرحلة المقبلة، موضحا أن الهدف من وراء رعاية هؤلاء الابطال هو مشاهدتهم على منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا فى الفعاليات الرياضية الكبرى.
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