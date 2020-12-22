رئيس جامعة بورسعيد: إنشاء مكتب لتشغيل الخريجين بالشركات المشاركة بملتقى التوظيف

وقال رئيس جامعة بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : شرفنا بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لافتتاح فاعليات الملتقى وشموله برعايتهم.





وشدد الدكتور ايمن ابراهيم ان الجامعة تسعي دائما لتقديم الخدمة التعليمية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على أكمل وجه لأنها رسالة الجامعة.





واكد رئيس الجامعة على متابعة عملية التقديم للخريجين مع الشركات التى اشتركت بالملتقى.

ولفت الدكتور ايمن ابراهيم الى ان الخدمات التي تقدمها الجامعة للخريجين تعتبر بمثابة تسهيلات تقوم بها مثل المساعدة بعرض امكانيات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الدورات التدريبة المختلفة على ايدى المتخصصين بمختلف المجالات.





اقرأ ايضا







وأشار رئيس الجامعة الى انه من هذا المنطلق تم عمل هذا الملتقى الاول للخريجين مشيرا الى انه كان من المقرر ان نستقبل الخريجين على دفعات حيث ان الباب مفتوح لاستقبالهم من بعد افتتاح الوزير للملتقى وحتى تمام الساعة السادسة مساء ولكن حدث تكدس للمتقدمين من الخريجين والذى من خلالة قامت اللجنة المنظمة للملتقى بمساعدة المتقدمين بالقدر المستطاع داخل وخارج المركز بما يسمح للمتقدمين انهاء اجراءات مقابلتهم للشركات المشاركة وبالفعل تمت الانتهاء من تقديم الخريجين ومقابلاتهم تمام الساعة الرابعة وهو قبل الفترة المقررة وهى السادسة مساء.





وناشد رئيس الجامعة الطلاب والخريجين بضرورة التعاون المثمر لتقديم الخدمات فى صورة جيدة.

وكشف رئيس الجامعة عن انشاء مكتب للخريجين بالجامعة سوف يعمل ايضا على متابعة كل الإجراءات وعمل الاحصاءات بذلك لافتا الى ان الجامعة عزمت على اقامة وتنظيم هذا الملتقى سنويا مع مرعاة تطويره فى ضوء التجربة الحالية.





وطالب الدكتور ايمن ابراهيم الطلاب و الخريجين بالرجوع لموقع الجامعة الرسمي للرد على كافة الاستفسارات.