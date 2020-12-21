إيه الحلاوة دي.. عمرو دياب يشيد بـ كارمن سليمان في تحدي أغنية محسود

أعاد الهضبة عمرو دياب، مشاركة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للفنانة كارمن سليمان، ظهرت فيه تشارك في غناء أغنية «محسود» للهضبة.





وأعرب عمرو دياب، في تغريدته عن إعجابه بغناء كارمن سليمان للأغنية، معلقا « الله الله الله ايه الحلاوه دي يا كارمن»، وذلك بعدما أشار له المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية- للهضبة في هذا التحدي.





وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية، ودعا فيه جمهوره إلى غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

وفور إطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين وعدد من النجوم في تحدي غناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

جدير بالذكر أن أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة عبر أحد تطبيقات شركات المحمول.



