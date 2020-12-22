ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائبة: نعمل على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
النائبة مارسال سمير
النائبة مارسال سمير
Advertisements
محمود محسن
قالت النائبة مارسال سمير إننا قبل إجراء الانتخابات ذهبنا إلى مناطق بنها شبين القناطر أول وثانى، لافتة إلى إنه بلقاء المواطنين تم التأكيد على عدد من المشاكل المتشابهة وهي المشاكل الصحية والقمامة وغيرها.

وأضافت سمير خلال لقاء لها مع برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أننا نعمل خلال فترة تواجدنا بالمجلس على حل مشاكل المواطنين وما تم تكليفنا به.

وتابعت النائبة مارسال سمير، قائلة: نعمل على كل ما هو في صالح المواطن وسنستخدم أدواتنا الرقابية بحزم  وسنضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأسدل الستار خلال الفترة الماضية على انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.

 ونجحت الدولة فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم قيادات الحزب وأمناء الأقسام والتنظيم بالمحافظة

التعددية الأفضل في تاريخ الحياة النيابية.. 13 حزبا تحت قبة مجلس النواب.. و17 داخل الشيوخ

الموافقة على لائحة مجلس الشيوخ وإحالتها لرئيس الجمهورية

الزنط: البرلمان القادم سيعمل في مرحلة صعبة.. فيديو

طارق فهمي: النواب الجديد مختلف عن المجلس الماضي وسيكون فعالا .. فيديو

خالد عكاشة: الدولة كان لديها إصرار على إجراء الانتخابات رغم الظروف الصعبة.. فيديو

ترشيحاتنا

بينها مصر.. الخارجية الكويتية تصدر بيانات عاجلة لمواطنيها في 3 دول

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

القومي للبحوث يكشف حقيقة خروج سلالة جديدة لـ كورونا عن السيطرة

هذا اللقاح فعال مع السلالة المتحورة لـ كورونا .. تفاصيل

الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي أقل من موسمين

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن