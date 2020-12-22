نائبة: نعمل على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ..فيديو

قالت النائبة مارسال سمير إننا قبل إجراء الانتخابات ذهبنا إلى مناطق بنها شبين القناطر أول وثانى، لافتة إلى إنه بلقاء المواطنين تم التأكيد على عدد من المشاكل المتشابهة وهي المشاكل الصحية والقمامة وغيرها.





وأضافت سمير خلال لقاء لها مع برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أننا نعمل خلال فترة تواجدنا بالمجلس على حل مشاكل المواطنين وما تم تكليفنا به.





وتابعت النائبة مارسال سمير، قائلة: نعمل على كل ما هو في صالح المواطن وسنستخدم أدواتنا الرقابية بحزم وسنضع مصلحة المواطن في المقام الأول.



