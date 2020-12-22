نائبة: نعمل على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ..فيديو

قالت النائبة مارسال سمير إننا قبل إجراء الانتخابات ذهبنا إلى مناطق بنها شبين القناطر أول وثانى، لافتة إلى إنه بلقاء المواطنين تم التأكيد على عدد من المشاكل المتشابهة وهي المشاكل الصحية والقمامة وغيرها.
وأضافت سمير خلال لقاء لها مع برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أننا نعمل خلال فترة تواجدنا بالمجلس على حل مشاكل المواطنين وما تم تكليفنا به.
وتابعت النائبة مارسال سمير، قائلة: نعمل على كل ما هو في صالح المواطن وسنستخدم أدواتنا الرقابية بحزم وسنضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
وأسدل الستار خلال الفترة الماضية على انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.
ونجحت الدولة فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.