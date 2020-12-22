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توك شو

بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
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هاني حسين
قال الفنان محيي إسماعيل، إن الفنانة إسعاد يونس السبب في تصدره التريند لفترة من الفترات، خاصة بعد جملة «ها إيه تاني».

وأضاف محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "أنا طول عمري عميق".

وتابع محيي إسماعيل: "حياتي بسيطة أنا انسان بصحى من النوم وانام تاني وشعاري هو تأجيل عمل اليوم إلى الغد لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي 60 عاما اريد ان انقذ جهاز المناعة".

وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس: "انا امتلك الايام  والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت  7 أيام  نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك".

ولفت محيي اسماعيل: "بطل روايتي المخبول هو الفنانة إسعاد يونس واحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي، وبطلة الرواية تعيش بشكل بسيط وتنقذ وطن بأكمله في رواية المخبول".
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