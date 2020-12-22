بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

قال الفنان محيي إسماعيل، إن الفنانة إسعاد يونس السبب في تصدره التريند لفترة من الفترات، خاصة بعد جملة «ها إيه تاني».





وأضاف محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "أنا طول عمري عميق".





وتابع محيي إسماعيل: " حياتي بسيطة أنا انسان بصحى من النوم وانام تاني وشعاري هو تأجيل عمل اليوم إ لى الغد لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي 60 عاما اريد ان انقذ جهاز المناعة".





وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس: " انا امتلك الايام والنوم راحة للأعصاب وا لجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك".



