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رياضة

محمد عنتر: لم أقصر مع الزمالك وزوجتي تدعمني في مسيرتي داخل المصري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:54 م
حسام الحارتي
أكد محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن النادي يمتلك شعبية جماهيرة لا تقل عن نادي الزمالك .

وعن رحيله عن نادي الزمالك بسبب تراجع مستواه الفني ،قال محمد عنتر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، "لم أقصر في الزمالك يوما واحدا ".

وتابع:: سعيد بالتواجد في النادي المصري وكنا في احتياج للفوز ونأمل في الاستمرار وتحقيق البطولات من أجل الجماهير .

وواصل:" زوجتي تدعمني في مسيرتي داخل المصري ".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى أسوان، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الاول عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة 5 بعد التعادل في أول مواجهتين والفوز على أسوان واحتل المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد اسوان عن النقطة 6 محتلًا المركز الثالث.

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