خلافا لـ ترامب.. النائب العام الأمريكي يوجه أصابع الاتهام إلى روسيا في عملية القرصنة

قال المدعي العام الأمريكي "بيل بار"، اليوم الإثنين، إن روسيا تقف وراء الاختراق الهائل لأنظمة الحاسب الآلي الحكومية الأمريكية، بما يتعارض مع اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن الصين قد تتورط.





بعد يومين من التقليل من شأن ترامب لما وصفه خبراء المخابرات بأنه أكثر اختراق في أمن الكمبيوتر الأمريكي منذ سنوات، قال "بار" إنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو في عزو الاختراق إلى موسكو.





وتابع "ومن المعلومات التي لدي، اتفق مع تقييم الوزير بومبيو، ومن المؤكد أن الروس هم على ما يبدو".





وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) الأسبوع الماضي، إن الوكالات الحكومية الأمريكية، وكيانات البنية التحتية الحيوية، ومؤسسات القطاع الخاص قد تعرضت للهجوم السيبراني الذي استمر لأشهر، حيث اخترق المتسللون برنامج أمان مستخدم على نطاق واسع أنشأته الولايات المتحدة شركة سولارويندز.





ولا يزال المسؤولون يمشطون أنظمتهم لمعرفة نوع المعلومات التي يمكن أن تكون مسروقة - بما في ذلك ربما من وكالات التجسس الأمريكية - وما إذا كانت لا تزال عرضة للخطر.





في حين أن لم تحدد هوية المهاجمين، إلا أن المستشارين الأمنيين الخاصين، وكبار المشرعين الأمريكيين الذين أطلعهم مسؤولو المخابرات، ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ألقوا اللوم على روسيا.





اما الرئيس دونالد ترامب، الذي تجنب بثبات على مدى أربع سنوات انتقاد موسكو - لا سيما تدخلها الكاسح المزعوم في انتخابات 2016 نيابة عنه - رفض يوم الجمعة مرة أخرى توجيه الاتهام إلى روسيا في قضية القرصنة.





وكتب على تويتر: "إن القرصنة أكبر بكثير في مزاعم وسائل الاعلام منه في الواقع" ، قائلًا إن "كل شيء تحت السيطرة".





وأضاف : "روسيا وروسيا وروسيا هي الترنيمة ذات الأولوية عندما يحدث أي شيء"، مضيفًا أن وسائل الإعلام كانت، "لأسباب مالية في الغالب ، متخوفة من مناقشة احتمال أن تكون الصين (ربما!)".





ومن المقرر أن يتنحى بار، الذي كان حليفًا سياسيًا مهمًا لترامب، عن منصبه هذا الأسبوع ، قبل شهر من خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير بعد خسارته في الانتخابات الشهر الماضي أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.





وبينما كان مدعيا عاما ، تجنب مخالفة ترامب ، ورفض يوم الاثنين أيضا دعوات من الرئيس وحلفائه لبدء تحقيقات المدعي الخاص في نجل بايدن هنتر وفي التزوير المزعوم في الانتخابات.





وكرر بار ما قاله في 12 ديسمبر، بأنه لا يرى أي تزوير كبير أو منهجي من شأنه أن يؤثر على نتائج انتخابات نوفمبر.





ورفض بار التعليق على نطاق أوسع على جهود ترامب في المحاكم وعلنًا لإلغاء الانتخابات، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن فكرة إعلان الأحكام العرفية قد طرحها مستشارون خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي.



