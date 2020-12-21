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رياضة

أبو مسلم: بدأت "مهاجم".. ومركز الظهير أوصلني للمنتخب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، انه بدأ مشواره مع الكرة في مركز رأس الحربة.


وقال ابو مسلم، عبر برنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، على نجوم اف ام: “لعبت مع منتخب مصر للشباب ثم كأس العالم في الأرجنتين، قبل التوقيع للأهلي جاء لي عروض احتراف من فينورد الهولندي وجنت البلجيكي ونانت الفرنسي، حتى أن المهندس عدلي القيعي قال لي زهقتني يا ابني من كثرة العروض، وقال لي هل يعقل أن ترحل للاحتراف دون أن ترتدي قميص الأهلي مستحيل، وكنت وقعت حينها عقود الانضمام، ودخلت على جيل قوي جدا، وكان مانويل جوزيه لم يأت بعد”.


وعن لعبه في مركز الظهير الأيسر، أوضح: “كل اللاعبين يسعون لاحراز الاهداف خاصة اصحاب القدم اليسرى".


وكشف: بدأت كـ رأس حربة ولكن في مزارع دينا المدرب قال لي ستلعب في الجهة اليسرى وكان الأمر صعبا بالنسبة لي وظللت فترة لا أذهب للنادي.


وأردف: أكد لي المدرب وقتها انني اذا استقررت في مركز الظهير الايسر سوف أنضم لمنتخب مصر وبالفعل استمررت موسمين بدون انتظام لرغبتي في الرحيل، ولكن تمسكهم بي جعلهم يعطون لي صلاحيات ومميزات افضل من باقي الفريق لأستمر وقد كان.


وأتم: مركزي الجديد أوصلني للمنتخب فعلا.
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