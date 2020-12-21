أبو مسلم: بدر بانون يشبه عماد النحاس





وقال أبو مسلم، عبر برنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، على نجوم اف ام: “القرار جرئ وقوي جدا، ويحسب لمجلس محمود الخطيب اتخاذ القرار".







وتابع: موسيماني له خبرات في أفريقيا ويعلم الأجواء الأفريقية بشكل كبير عكس المدرب الأوروبي الذي لا يعرف هذه الأجواء.







وعن تدعيمات الأهلي، أوضح: "العائدون من الإعارة "موتوا نفسهم" عشان يحجزوا مكان في التشكيل، وبدر بانون لاعب كبير "يشبه" عماد النحاس، شخص يتمتع بالهدوء، وبيكهام لاعب جوكر.







وأتم: الأهلي يحتاج لمهاجم لانه يشارك في أكثر من بطولة.

أشاد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، بقرار تعيين بيتسو موسيماني مدربا للأهلي خلفا لفايلر.