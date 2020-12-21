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رياضة

أبو مسلم: بدر بانون يشبه عماد النحاس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أشاد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، بقرار تعيين بيتسو موسيماني مدربا للأهلي خلفا لفايلر.

وقال أبو مسلم، عبر برنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، على نجوم اف ام: “القرار جرئ وقوي جدا، ويحسب لمجلس محمود الخطيب اتخاذ القرار".

وتابع: موسيماني له خبرات في أفريقيا ويعلم الأجواء الأفريقية بشكل كبير عكس المدرب الأوروبي الذي لا يعرف هذه الأجواء.

وعن تدعيمات الأهلي، أوضح: "العائدون من الإعارة "موتوا نفسهم" عشان يحجزوا مكان في التشكيل، وبدر بانون لاعب كبير "يشبه" عماد النحاس، شخص يتمتع بالهدوء، وبيكهام لاعب جوكر.

وأتم: الأهلي يحتاج لمهاجم لانه يشارك في أكثر من بطولة.
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